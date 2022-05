Veertien live optredens bij popfestival Boer zoekt Band

Met veertien live optredens op zaterdag 14 en zondag 15 mei zit het programma van Boer zoekt Band mudvol. Het gratis toegankelijke popfestival in en om café D’n Boer aan de Corpus in de Boxtelse buurt Zandvliet beleeft de dertiende editie.

Op zaterdag zijn er vanaf 20.30 uur optredens van achtereenvolgens de bands Afterbeat, Challenge, Virgin, Nailbiters en uitsmijter Milestones From The Underground Scene.

Het popfestival opent op zondag om 14.00 uur met een ‘special guest performance’, die uitsluitend toegankelijk is voor sponsors en vrienden. Een halfuur later start het openbare programma en komen Harry Hendriks, Joia, The Black Hawks, Rare Ink, Kong Foo, Leo’s Liedboek, The Secret Society en DJ Hugo op het podium.