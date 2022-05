Open repetities Innovation Esch

Vrouwenkoor Innovation in Esch houdt in de maand mei open repetitieavonden. Wie erover denkt om lid te worden of gewoon eens wil komen meezingen, is elke dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur welkom in dorpshuis De Es.

Innovation staat onder leiding van dirigent Jacques Noyons en telt zo’n veertig enthousiaste leden. Uit Esch, maar ook uit dorpen uit de omgeving: waaronder Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Haaren. Het repertoire is afwisselend, in moeilijkheidsgraad en genre, met een nadruk op popmuziek en musical. Zo staat een driestemmig ‘Laat me/Vivre’ op het programma en wordt nu ‘Door de wind’ ingestudeerd. ‘Let the sunshine’ behoort al jaren tot het repertoire.

JUBILEUM

Dit jaar viert Innovation haar zilveren bestaansjubileum. Dat gebeurt met een concert op zaterdag 15 oktober, waarvoor uiteraard al druk gerepeteerd wordt. De open repetitieavonden zijn op 10, 17, 24 en 31 mei. Aanmelden is niet nodig.