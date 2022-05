Matthias Havinga zit hier met zijn handen in het haar. Dat is ongetwijfeld niet zo omdat hij in Boxtel op moet treden.

Matthias Havinga bespeelt orgel Petrusbasiliek

vr 13 mei, 15:00

Matthias Havinga is onder organisten een grote naam. Hij studeerde met de hoogste lof af aan het conservatorium van Amsterdam en is internationaal gelauwerd. Hij is wereldwijd actief als concertmusicus en bespeelt zondag 15 mei het Smitsorgel in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek.

Havinga komt op uitnodiging van stichting Kerkconcerten Boxtel en treedt vanaf 16.00 uur op. De entree bedraagt acht euro. De hoofdvakdocent aan het Amsterdamse conservatorium heeft een programma samengesteld met werken uit de negentiende, maar vooral twintigste eeuw. Geopend wordt met muziek van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Vroeg-romantische klanken die wel passen bij het negentiende-eeuwse Smitsorgel in de basiliek. Ook speelt Havinga werken van onder meer Louis Vierne en Maurice Duruflé.