Exploitanten bouwen de kermis in Esch woensdagmiddag op. Op Bevrijdingsdag kunnen kinderen in de botsauto's en de draaimolen. Daarnaast zijn er nog enkele spel- en snoepkramen.

Vier dagen kermis in Esch

wo 4 mei, 18:00

Tussen bierpomp en dorpshuis staan van Bevrijdingsdag tot en met zondag diverse kermisattracties opgesteld in Esch. Daarmee is andermaal een ander tijdstip gekozen om het volksfeest te vieren. In de hoop dat het publiek nu wel de weg naar de spullenbazen weet te vinden.

Tot en met de eeuwwisseling werd de Essche kermis tijdens de zomervakantie gehouden. De publieke belangstelling voor het evenement werd echter almaar minder. Verplaatsing naar het paasweekeinde zorgde twintig jaar geleden niet voor een kentering. Uiteindelijk bouwden in 2015 de spullenbazen in juli weer hun attracties en kramen op. Vandaar de switch naar een ander moment. Het college van B en W hoopt dat de keuze voor de meivakantie goed uitpakt in Esch. ,,Die periode is er minder concurrentie van andere kermissen in de omgeving waardoor we meer bezoekers kunnen aantrekken”, aldus een woordvoerder.

De Essche kermis is dagelijks geopend van 14.00 tot 24.00 uur.