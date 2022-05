19e-eeuwse bloemstillevens inspireren Dagmar de Kok

‘Reliving still lifes’. Dat is het thema van de expositie met de nieuwste keramische kunst van de van oorsprong Liempdse Dagmar de Kok. De buitententoonstelling in de vorm van een eendaagse beeldentuin is van 11.00 tot 16.00 uur te zien op Moederdag, zondag 8 mei aan de Lagevoortseweg 20 in Liempde.

De Kok woont en werkt in Amsterdam. Daar volgde zij de afgelopen twee jaren een studie aan de Vrije Universiteit waardoor zij zich nu Master of Arts mag noemen. Die studie, maar ook de coronamaatregelen, leidden ertoe dat het een tijdje stil was rond de beeldend kunstenaar. Ze vindt het nu een goed moment om het publiek kennis te laten maken met haar meest recente werk.