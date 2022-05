Boy Scholtze is voorzitter van Friends of Europe Esch.

Esch als trefpunt in Europa

zo 8 mei, 16:00

Museum Boxtel wijdt momenteel een expositie aan de historie van Esch. Het dorp staat aan de vooravond van een nieuwe editie van het Europees Trefpunt. Dat wordt georganiseerd tijdens het Bierpompfeest op Hemelvaartsdag. In aanloop daar naartoe houdt Boy Scholtze een lezing in het museum aan de Baroniestraat. Die handelt over de oprichting, historie en ontwikkelingen van het EU-netwerk van plattelandsgemeenten en vindt plaats op zondagochtend 15 mei.

Het is 1989, de vooravond waarop de Europese Unie op het punt staat te worden opgericht. Drie burgemeesters van kleine gemeenten uit Frankrijk, Luxemburg en Nederland ontmoeten elkaar en raken aan de praat. Het Europese gedachtengoed dreigt volgens hen af te drijven van de inwoners van de lidstaten en zij besluiten dit tij, hoe bescheiden ook, te willen keren. Een netwerk van kleine plattelandsgemeenten wordt geboren: het ‘Charter of European Rural Communities’.

De Nederlandse burgemeester acht zijn gemeente te groot, maar beveelt Esch, toen nog een zelfstandige gemeente, van harte aan. Toenmalig burgemeester Wim Letschert stemde direct in met deze voordracht, waardoor Esch aan de wieg stond van dit unieke samenwerkingsverband.

GASTVRIJHEID

Sindsdien is het netwerk stevig uitgebreid. Niet alleen qua ledenaantal (inmiddels 28 gemeenten in 27 landen van de Europese Unie én het Verenigd Koninkrijk), maar ook qua activiteiten. Van één grote ontmoeting per jaar naar talloze kleinere ontmoetingen op jaarbasis over inhoudelijke thema’s. Duizenden Europese bezoekers hebben de afgelopen decennia een bezoek gebracht aan Esch en naast het uitwisselen van kennis en ervaringen ook kennisgemaakt met de Nederlandse cultuur en gastvrijheid. Andersom zijn ook talloze Esschenaren door de jaren heen op reis gegaan. Daaruit zijn waardevolle contacten ontstaan, hebben bestuurders inspiratie opgedaan en zijn verenigingen op internationale uitwisseling geweest.

De lezing wordt gehouden door Boy Scholtze (1991). Hij is sinds vijf jaar voorzitter van Friends of Europe Esch en sinds 2018 ook van het Charter. Tot aan de opheffing van de gemeente Haaren in 2020 was hij acht jaar raadslid. De presentatie start om 11.15 uur. MuBo opent zijn deuren om 10.45 uur. De entreeprijs bedraagt vijf euro; houders van een museumkaart krijgen drie euro korting. Aanmelden is noodzakelijk en kan via e-mail: info@muboboxtel.nl of telefonisch: 06-16 04 18 98.