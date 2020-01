Alex Ploeg vuurt in Podium Boxtel rake grappen af

Podium Boxtel begint het jaar met een lach. Want nog geen week na het optreden van Mark van de Veerdonk (gisteravond), staat cabaretier Alex Ploeg op de planken. Zijn show Ultimatum is in reprise en daarmee doet hij donderdag 16 januari ook Boxtel aan.

Bij de jeugd is Ploeg vooral bekend van het sketchprogramma Klikbeet, waarin hij nieuws, actualiteiten en social media op de hak neemt. Daarnaast is hij lid van Comedytrain en won hij in 2016 de publieksprijs van Cameretten. Ultimatum is zijn debuutvoorstelling. De cabaretier stelt hierin dat hij zichzelf een ultimatum moet stellen om te bepalen wie hij is, maar weigert dit al jaren. Hij ziet zichzelf als een vat vol tegenstrijdigheden, een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet, een succesvolle mislukking. Ploeg vuurt de rake grappen in sneltreinvaart af, brengt absurde observaties en speelt betoverende gitaarliedjes.

De voorstelling is bij de Nederlandse cultuurpers goed ontvangen en kent louter lovende woorden.

Ultimatum van Alex Ploeg in Podium Boxtel aan de Burgakker begint 16 januari om 20.15 uur. Kaarten kosten 18,50 euro en de verkoop loopt via www.podiumboxtel.nl of de vaste voorverkoopadressen Hebbes (Markt) en Marimba (Van Beekstraat).