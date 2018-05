Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Afscheid oud - wethouders Haaren

Johan van den Brand (rechts op de foto) en Eric van den Dungen nemen woensdag 16 mei afscheid als wethouders van de gemeente Haaren. Dat gebeurt van 16.30 tot 19.00 uur met een openbare receptie in het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkerslplein 2.

Van den Brand (61) was tien jaar wethouder namens Samenwerking '95 en daarvoor sinds 1990 gemeenteraadslid. Voordat hij in het college van B. en W. werkte de scheidende wethouder op diverse basisscholen.

Tien jaar geleden moest de VVD Haaren op zoek naar een vervanger voor haar wethouder. Die werd gevonden in Waalwijk, waar Eric van den Dungen (64) fractievoorzitter van de liberalen in de gemeenteraad was.