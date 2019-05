33 sollicitanten voor burgemeesterspost

Op de foto: Op 8 april nam commissaris van de koning Wim van de Donk de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst uit handen van Mariëlle van Alphen. De fractievoorzitter van oppositiepartij Balans leidt de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. (Foto: Peter de Koning).

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Boxtel hebben dertien vrouwen en twintig mannen mensen gesolliciteerd. Dit heeft commissaris van de koning Wim van de Donk zaterdagochtend bekend gemaakt.

Van de 33 sollicitanten zijn er 21 (oud-)burgemeester, (oud-)wethouder of afkomstig uit de overige overheden of politiek. Twaalf belangstellenden zijn afkomstig uit de particuliere sector of vrije beroepen. Vaak combineren laatstgenoemde sollicitanten hun beroep of functie met politiek bestuurlijke nevenfuncties.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad gaat nu aan de slag om alle sollicitaties te bekijken en maakt samen met de commissaris van de koning een selectie van geschikte kandidaten. Met hen worden gesprekken gevoerd, waarna een advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die uiteindelijk in een besloten vergadering een keuze maak. De verwachting is dat dit in oktober zijn beslag krijgt.

Boxtel is op zoek naar een opvolger voor Mark Buijs, die vorig jaar naar Oosterhout vertrok. Momenteel is Fons Naterop waarnemend burgemeester van Boxtel.