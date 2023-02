De zoektocht naar deze drie mensen die volgens de politie een woninginbraak pleegden, is nog gaande.

Getuigenoproep voor woninginbraak Princenlant (video)

56 minuten geleden

De zoektocht naar drie vermeende daders van een woninginbraak in Princenlant, is nog steeds gaande. De politie herhaalde vandaag haar eerdere getuigenoproep.

De diefstal vond al op 22 oktober plaats. Destijds werd van alles meegenomen: sieraden van Swarowski, kostbaar servies van Royal Albert, gouden munten, een gouden tientje en een spaarpot met een paar honderd euro.

Enkele weken terug zijn de beelden van de bewakingscamera al vrijgegeven via Bureau Brabant. Destijds werd niet aangegeven dat het delict plaatsvond in het appartementencomplex in de wijk Boxtel-Oost.