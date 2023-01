Politie neemt rijbewijs af van man die slaapt in auto

zo 15 jan, 16:56

Het lukte wijkagent Hicham Argani zondagochtend uiteindelijk om hem wakker te krijgen: de man die een dutje deed in zijn geparkeerde wagen. Die mocht zijn rijbewijs inleveren. Eerder was de bestuurder al betrapt op rijden onder invloed, volgens de politie.

Ook deze keer was er drank in het spel, aldus Argani: ,,De alcohollucht was goed te ruiken. De man lag zo diep te slapen dat hij bijna niet wakker te krijgen was." De bestuurder had zijn auto bij de Hoogheem-flats staan. Klaarblijkelijk had-ie ook een beetje last van zijn ochtendhumeur. ,,Uiteindelijk, omdat de man zo gezellig en goed gehumeurd was (not!), heb ik hem uit zijn auto gezet, zijn sleutels afgenomen en rijbewijs ingevorderd", licht Argani sarcastisch toe op zijn Instagram-pagina. ,,Zijn rijbewijs had hij namelijk vorig jaar december al in moeten leveren wegens rijden onder invloed van drugs en alcohol."