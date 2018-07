112 nieuws

Bermbrand De Ketting

Voor de tweede keer in twee weken tijd is vrijdag aan het begin van de avond een bermbrand ontstaan op viaduct De Ketting over deA2. Aan de westkant van de rijksweg is zo'n zestig meter gortdroog gras weggevaagd door de vlammen die zich twee kanten op verspreidden. De Boxtelse brandweer werd rond kwart over zes door een buurtbewoners gealarmeerd en had de vlammen snel onder controle.