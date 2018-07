'Zevenheuvelenweg viel best mee'

Op de foto: Ariën Egge, Joop de Langen, Olaf Voermans, Eric Pennings en Rob van Weert poseren bij de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.

Ja hoor. Ook de derde route van 50 kilometer in de Nijmeegse Vierdaagse, de zogeheten Dag van Groesbeek, is gehaald door de Blauwe Brigade Boxtel. Ondanks de moeilijke start arriveerd Ariën Egge donderdagmiddag om vijf over vier, samen met zijn wandelmaten Eric Pennings, Joop de Langen, Olaf Voermans en Rob van Weert, op de Wedren.

's Ochtends klonk hij niet al te optimistisch. 'Het wordt vandaag buigen of barsten', appte Egge rond zeven uur. Een korte nacht na een vijf uur durende wachttijd bij de blarenpoli leek de Boxtelaar en zijn makkers op te gaan breken. Maar niets bleek minder waar. ,,Het was een zware slag, dat zeker", vertelde de Vierdaagsedebutant na terugkeer in Nijmegen. ,,We hebben elkaar er doorheen getrokken en zijn blij dat we het weer gehaald hebben.

De Zevenheuvelenweg in Groesbeek is voor veel wandelaars een uitdaging. ,,Maar prima toe doen. We gingen gemakkelijk omhoog en de sfeer daar was geweldig met al die campers langs de weg. Het leek wel een miniversie van de Alpe d'Huez in de Tour de France..."