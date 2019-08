'Vangrails N618 vormen een gevaar voor motorrijders'

Op de foto: De ruimte onder de balk is volgens Dan Verlouw zo groot dat een motorrijder bij een valpartij het risico loopt tegen een paal te schuiven. ,,En zo'n paal geeft niet mee", aldus de Boxtelaar. (Foto: Albert Stolwijk).

Vangrails langs een weg dienen de veiligheid van weggebruikers te bevorderen. De constructies langs bijvoorbeeld de provinciale weg N618 tussen Boxtel en Schijndel maken de verkeerssituatie juist onveiliger, aldus Boxtelaar Dan Verlouw. Met name voor motorrijders. Verlouw kaartte de kwestie onlangs bij RTL Nieuws aan en legt nu in Brabants Centrum uit wat het probleem is.

,,De vangrails staan veel te dicht langs de weg. Er is geen enkele ruimte meer om uit te wijken. Stel dat er een tegenligger om de een of andere reden op mijn weghelft terechtkomt, dan kan ik nergens heen. Dat geldt voor automobilisten net zo goed als voor motoren."

Tonny Schelle uit Boxtel, eveneens motorrijder en eigenaar van Motorrijschool Boxtel, beaamt de woorden van Verlouw. ,,Weggebruikers kunnen geen kant op in noodsituaties. Dat is gevaarlijk."

Op rijkswegen begrenzen vangrails de rijbanen ook. Verlouw: ,,Klopt, maar het grote verschil is dat op een snelweg iedereen dezelfde kant op rijdt."

Namens wegbeheerder provincie Noord-Brabant reageert woordvoerder Maaike Grevelink: ,,Na afweging is gekozen voor houten vangrails langs de N618. Wij spreken overigens van geleiderails. Deze zijn volgens landelijke richtlijnen geplaatst. In de buitenbochten zijn ze voorzien van een valbeveiliging die voorkomt dat een schuivende motorrijder de palen van de rails kan raken."

VALBEVEILIGING

Verlouw bevestigt dat er sprake is van valbeveiliging, maar die is juist gevaarlijk volgens hem. ,,De vangrails lijken van hout, maar dat is schijn. De balk en de staanders hebben een stalen kern. Wanneer een motorrijder onverhoopt valt en gaat schuiven, loopt hij grote kans een paaltje te raken. Geleideplaten kunnen dat voorkomen en die zijn ook in een aantal bochten aangebracht. Maar ze deugen niet, want er zit wel veertien centimeter ruimte tussen de bovenkant van de geleideplaat en de onderkant van de houten balk. Daar kan een arm of zelfs een been tussen. Je kunt wel nagaan wat er gebeurt als daar al schuivend een ledemaat tussen komt." De provincie bestrijdt dit standpunt. Greveling: ,,Er is onderzocht of de motorrijdersvalbeveiliging op de juiste hoogte is geplaatst. Dat bleek zo te zijn na nadere bestudering van de richtlijnen en gegevens van verschillende ongevallen."

BOMEN

Tussen de vangrails en het vrijliggende fietspad staan bomen. De provincie plaatst de rails bewust op plekken waar ze obstakels niet kan of wil weghalen. De constructie dient namelijk om weggebruikers te beschermen tegen een boom of andere objecten aan de rand van de weg en wordt dus logischerwijs niet achter bomen gezet. Greveling: ,,Binnen de mogelijkheden die er zijn, proberen we ruimte te behouden voor weggebruikers om uit te kunnen wijken."

Verlouw: ,,De vangrails schermen automobilisten af van die bomen, dat klopt. Maar als zij tegen de vangrails klappen staan ze midden op hun weghelft, met alle gevaren van dien. Toen er nog geen balken langs de N618 geplaatst waren, konden motorrijders veel eenvoudiger bij een calamiteit de berm in sturen, tussen de bomen door. De kans om een paaltje te raken van de vangrails is veel groter dan tegen een boom te botsen, eenvoudigweg omdat er veel meer paaltjes staan dan bomen."

De Boxtelaar had het struweel liever niet langs de Schijndelsedijk gezien. ,,Een jaar of twee, drie geleden zijn langs het bewuste traject bomen gekapt. Waarom zijn er nieuwe geplant langs de weg? Het zijn obstakels, zo dicht bij de rijbaan. Ik ben niet tegen bomen, maar herplant ze dan in een bos of zo."

Verlouw maakte vorig jaar al melding van de situatie bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Hij nam tevens contact op met de provincie. ,,Toen is een aanpassing gedaan aan de vangrails naar aanleiding van een opmerking van mij. De constructie bevatte voorheen stalen schoren, schuine strips van zo'n vijf millimeter dik tussen een paaltje en de balk. Levensgevaarlijk. Als je als motorrijder daartegenaan glijdt kan dat zware verwondingen opleveren. Gelukkig zijn die verwijderd."

Het terugdringen van het aantal verkeersdoden en het bevorderen van de verkeersveiligheid staan hoog op de prioriteitenlijst van de provincie Noord-Brabant. ,,Daar helpt de huidige situatie op de Schijndelsedijk niet aan mee", vindt Verlouw. ,,Ik hoop dat de aandacht die de kwestie nu krijgt, tot verbeteringen gaat leiden."