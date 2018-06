'Time to shine' voor leerlingen tijdens gala BHC

Time to shine: dat is dit jaar het thema van het gala dat het Baanderherencollege (BHC) voor de eindexamenleerlingen en hun introducés organiseert op vrijdag 22 juni. Publiek dat de stralende jongeren in hun fraaie avondkleding en originele voertuigen wil zien, is vanaf 18.00 uur welkom aan de Baanderherenweg.

De galastoet stelt zich op in de Bosscheweg om vervolgens via de Mgr. Wilmerstraat, Molenstraat en Van der Voortweg bij de hoofdingang van de school te arriveren. Daar worden ze ongetwijfeld toegejuicht door familie, vrienden en andere belangstellenden die achter de dranghekken staan. Voor de mensen die slecht ter been zijn, worden stoelen neergezet,

Na een fotomoment ontvangen de leerlingen een drankje en wachten ze binnen tot iedereen is uitgestapt. ,,Vervolgens gaat iedereen het schoolplein op. Daar staat een speciaal pop-up café, inclusief barbecue, terras en deejay", vertelt docent Maartje Brouwers van de galacommissie. ,,De weersvoorspellingen geven zestien graden aan. We hopen natuurlijk dat dit bijtrekt, maar er komen in ieder geval een overdekte tent en verwarming." Op dit moment hebben tweehonderd jongeren zich opgegeven voor het gala. Met welke speciale voertuigen zij arriveren, is nog een verrassing...

Wie de parade van de eindexamenleerlingen niet bij kan wonen, niet getreurd: Brabants Centrum brengt alles traditiegetrouw in beeld. (Archieffoto: Peter de Koning).