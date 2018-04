'Kingsnight Fissa was dit jaar niet super, maar mega!'

Het Boxtels Oranje Festival kende gisteravond een kickstart met Kingsnight Fissa. De Markt stroomde al vroeg in de avond vol. Het publiek wilde niks missen van artiesten als Dansado en de Feestneger, Zanger Kafke en natuurlijk dj Paul Elstak.

Die laatste zorgde bij het publiek voor wat gemor omdat de organisatie het geluid wat naar beneden draaide. ,,Dat ging echter maar om een 2 of 3 decibel. Er zijn geen klachten binnen gekomen. We hebben dat puur gedaan om binnen de wettelijk gestelde norm te blijven", aldus organisator Jordy van den Boer. Hij betreurt het dat mensen op social media onder meer de gemeente Boxtel en bewoners van de Croon de schuld geven. ,,Die treffen allemaal geen blaam. De gemeente gaat namelijk niet over het geluidsniveau en de bewoners rondom de Markt waren juist erg enthousiast over de hele avond. Ook voordat we het geluidsniveau iets bijstelden."

Van den Boer kijkt tevreden terug op 'zijn' Kingsnight Fissa. ,,Ik ben erg blij met de samenwerking met diverse partijen in Boxtel. Dit loopt als een trein. Ook de politie heeft aangegeven dat er geen incidenten zijn geweest. Vorig jaar was het al super, dit jaar was het mega! Alle artiesten werden goed ontvangen, dat is zeker een compliment voor het publiek."

In totaal kwamen er ruim 3.000 man naar de Markt om Koningsnacht te vieren. Dat smaakt volgens de organisatie naar meer en daarom zijn de eerste drie artiesten voor de editie in 2019 al vastgelegd. De Boxtelse Tim Schalkx en dj Mr. JeePee staan dan (weer) op de bühne en als klapper heeft Van den Boer The Partyanimals vastgelegd.