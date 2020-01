Op de foto: Rector Joris Hermans voor het Baanderherencollege. Hij streeft ernaar scholieren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere ontwikkeling. (Foto: Albert Stolwijk)

Hij maakte beroepsmatig drie Olympische Spelen mee, begeleidde topsporters als Pieter van den Hoogenband en Sven Kramer, was docent in het hoger beroepsonderwijs, zette het sportinstituut van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen op en is sinds circa honderd dagen rector van het Baanderherencollege (BHC) en het Jacob-Roelandslyceum (JRL) in Boxtel. Een kennismaking met Joris Hermans.