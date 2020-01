'DuckOUT gaat nu helemaal kloppen'

Op de foto: Dug-outs mogen uiteraard niet ontbreken tijdens het Boxtelse jongerencarnaval Duckout. Dat wordt georganiseerd door (vlnr) Helmie van Hal, Cindy van der Meijden, Marcel van Pinxteren en Yasmine Melis (Foto: Peter de Koning).

Ze draaien overuren, maar dat hebben ze graag voor de Boxtelse carnavalsjeugd over. Helmie van Hal, Yasmine Melis, Cindy van der Meijden en Marcel van Pinxteren vormen samen de drijvende kracht achter DuckOUT, het driedaagse feest voor de middelbare scholieren dat tijdens de leutdagen in manege De Langspier aan de Molenwijkseweg wordt gehouden. ,,DuckOUT gaat 100 procent kloppen."

Op de Facebook- en Instagrampagina's van DuckOUT is iedere week wel iets nieuws te vinden. De ene keer stellen artiesten zich voor, een andere keer komen foto's van de voorbereiding voorbij of is er een promotieactie. Van stilzitten kun je de vier ondernemers die het feest organiseren dan ook niet betichten. Samen met de vele vrijwilligers en sponsoren willen zij er echt een succes van maken.

,,De jeugd van twaalf tot zeventien jaar valt tijdens de carnavalsdagen echt tussen wal en schip. Ze mogen de 's avonds kroeg niet in, B-Pool is gestopt en voor de Kwekpoel van De Knokkers voelen ze zich te oud. Ja, waar gaan ze dan naar toe? 's-Hertogenbosch? Tilburg? Ze hangen ergens rond? Ze zijn vanaf nu in elk geval welkom bij DuckOUT", legt Yasmine de vinger op de zere plek.

Het vertrek naar elders is niet alleen een gemis voor het leutfeest op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. ,,Een hele generatie jeugd trekt weg uit het dorp tijdens deze dagen, dat is uiteindelijk niet goed voor de traditie en de economie. Want kroegen blijven straks leeg... dat zou ontzettend jammer zijn", denkt Yasmine.

KAFKE

De vier organisatoren zetten een evenement neer dat voor de doelgroep erg aanspreekt. ,,Met DuckOUT geven we ze een vet feest op een gave locatie én zijn ze in de buurt", aldus Cindy. Marcel vult zijn collega-organisator aan: ,,We moeten er voor zorgen dat nú alles klopt en dat het een daverend succes wordt, want anders wordt het lastig om er volgend jaar weer een vervolg aan te geven."

DuckOUT richt zich niet alleen op Boxtel. Ook met de carnavalsorganisaties in Esch, Lennisheuvel, Liempde, Haaren en Sint-MIchielsgestel is al contact geweest om tijdens het zottenbal de jeugd te enthousiasmeren over het feest bij de Boxtelse manege.

DuckOUT vindt plaats op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 februari steeds van 19.45 uur tot middernacht. Er kan iedere avond 450 jongeren binnen, die krijgen onder meer optredens voorgeschoteld van artiesten als Schorre Chef & MC Vals, Partyfriex en Zanger Kafke en dj's Jaks'nHyde, SR-JR DJ Team en Mr JeePee.

Kaarten kosten elf euro per dag. Een combi-ticket voor alle drie de dagen kost dertig euro. Bestellen is mogelijk via www.duckoutboxtel.nl.

CONSUMPTIES WINNEN

In aanloop naar de carnavalsdagen, brengt Brabants Centrum DuckOUT onder de aandacht. Zo maak je onder meer kans op een gratis tienmuntenkaart. Wil je hiervoor in aanmerking komen? E-mail dan je naam en telefoonnummer naar de redactie: bc@brabantscentrum.nl onder vermelding van 'DuckOUT'.