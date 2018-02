'Boxtel gaat weer bouwen'

Het gehucht Selissen in Boxtel-Noord verandert de komende jaren in een nieuwbouwwijk waar ruim 450 woningen verrijzen. De gemeente Boxtel heeft daarvoor maandag 28 januari een akkoord gesloten met Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen en bouwbedrijf Van Peer uit Oss.

In Selissen, het gebied ten noorden en ten oosten van de straten achter het waterschapshuis aan de Bosscheweg, worden uitsluitend grondgebonden huizen gerealiseerd, dus geen appartementen. Circa 30 procent van de te bouwen huizen bestaat uit sociale woningbouw, waarbij ook woonstichting Sint-Joseph wordt betrokken. Ongeveer de helft van het aantal nieuwbouwwoningen valt in het goedkope en middeldure segment, terwijl 20 procent in de duurdere categorie valt. Een stedenbouwkundig ontwerp en een bestemmingsplan moeten nog worden opgesteld. Wethouder Peter van de Wiel verwacht dat in de loop van 2019 kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

De wethouder toonde zich opgetogen over het feit dat er een overeenkomst is bereikt. ,,Bouwen in Selissen is al drie keer gestrand. Het is dan ook een moeilijke locatie met veel uitdagingen. Denk daarbij aan de rijksweg A2, aan de twee agrarische bedrijven in het gebied, aan de ontsluiting op de Bosscheweg en aan het Dommeldal", aldus Van de Wiel.

(Archieffoto: Peter de Koning).