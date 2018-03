Op de foto: Gelegenheidsorkest Auf Böhmisch, met muzikanten van Boxtel's Harmonie en Musikverein Kappelwindeck.

Vorig jaar speelde de blaaskapel Auf Böhmisch in het Zwarte Woud. Deze keer vindt het jaarconcert plaats in Het Groene Woud. Het gelegenheidsorkest met (oud-)leden van Boxtel's Harmonie en de Kappelwindeck Musikanten speelt zaterdag 31 maart vanaf 20.15 uur in grand café Rembrandt in Boxtel. De toegang is gratis.