'Armoede? Vraag hulp!'

Om meer mensen te bereiken die in aanmerking komen voor het armoedebeleid van de gemeente Boxtel, heeft wethouder Eric van den Broek vorige week een publiciteitscampagne gestart. Nog té vaak blijven voorzieningen voor minima ongebruikt en dat moet veranderen. Zeker nadat de gemeenteraad in december de inkomensgrens optrok van 110 naar 120 procent van het sociaal minimum.

,,Door het raadsbesluit worden de regelingen voor meer mensen toegankelijk en dit is een belangrijke stap in het bestrijden van armoede in Boxtel", stelt wethouder Van den Broek. Wie moeite heeft om maandelijks rond te komen, kan bij centraal zorgloket WegWijs aankloppen. Vaak is meer mogelijk dan mensen denken. In de gemeente worden heel breed posters en folders verspreid om het nieuwe armoedebeleid voor het voetlicht te brengen.

Onderdeel van de publiciteitscampagne vormen extra maatregelen voor moeilijk bereikbare groepen, meldt de wethouder: ,,Zo komt er een aparte actie om laaggeletterden te bereiken en ik probeer als wethouder het gesprek aan te gaan met allochtone groepen. Zo was ik vorige week vrijdag na het middaggebed in de moskee om verschillende bezoekers persoonlijk te spreken."

De campagne is deze week afgetrapt, maar zal de komende maanden voortduren. Daarvoor roept de gemeente de hulp in van organisaties als stichting Leergeld, Voedselbank en Vincentius. Maar ook verenigingen worden aangeschreven.

Loket WegWijs is gevestigd in Sint-Ursula aan de Baroniestraat. Klik hier voor meer informatie.