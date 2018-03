Geslaagde generale 'Jesus Christ'

Op de foto: De rockopera Jesus Christ Superstar beleeft op de Boxtelse gemeentewerf een eigentijdse opvoering. (Foto's: Hans van Doorn).

Diverse leden van stichting Brabants Centrum melden gisteravond een prachtige uitvoering te hebben beleefd van de rockopera Jesus Christ Superstar. Ze woonden exclusief de generale repetitie op de gemeentewerf aan de Mijlstraat. De première vanavond, vrijdag 23 maart en de twee andere uitvoeringen komend weekeinde zijn uitverkocht.

De voorstelling vindt plaats in de hal van de gemeentewerf, die extra verwarmd wordt. ,,Let op: dit is niet de milieustraat", aldus Femke Lagerweij van de organisatie. ,,Mensen kunnen de locatie bereiken via de Mijlstraat. We geven de route aan met bordjes." Nabij de werf zijn parkeerplaatsen, bezoekers kunnen hiervoor de aanwijzingen van verkeersregelaars volgen. ,,We hopen wel dat zoveel mogelijk mensen met de fiets komen", aldus Lagerweij. ,,Hiervoor zijn voldoende stallingsmogelijkheden aanwezig."

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart gaan de deuren van de zaal open om 19.30 uur. De toegang tot het buitenterrein opent een halfuur eerder. Er is dan de mogelijkheid om een kop koffie of thee te nuttigen. Om 20.15 uur start Jesus Christ Superstar. Na aanvang van de musical wordt niemand meer toegelaten, dus bezoekers wordt gevraagd om op tijd te zijn. De laatste voorstelling vindt plaats op zondag 25 maart om 15.00 uur. Het buitenterrein opent dan om 13.45 uur.

Mensen nemen plaats op een houten, oplopende tribune die goed zicht op de speelvloer bieden. De stoelen zijn niet genummerd, vrijwilligers zien erop toe dat iedereen een plaats krijgt toegewezen. Iedereen wordt vooraf gevraagd zijn jas in de bewaakte garderobe op te hangen. De kosten bedragen 1 euro, die bij voorkeur gepast betaald dienst te worden. Er is in de pauze en na afloop gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Pinnen is echter niet mogelijk. Sjef Engelbart luistert de 'nazit' op met muziek.