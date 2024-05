De expositie is in de Boxtelse bibliotheek.

Wandeling verdwenen gebouwen

Heemkunde Boxtel en de lokale bibliotheek blikken terug in de tijd en houden van vrijdag 1 maart tot en met zondag 30 juni de expositie Honderd verdwenen Boxtelse gebouwen. Die is in de bieb aan de Burgakker.

De tentoonstelling omvat foto’s van panden die er niet meer zijn en verhalen die bij die gebouwen horen. Daar blijft het niet bij: zaterdag 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 juni en 15 óf 29 juni zijn er wandelingen met een gids langs plekken waar stukjes geschiedenis zijn weggevaagd. De excursies duren steeds van 13.30 tot 15.00 uur en starten bij de bibliotheek. Na afloop is er koffie met een versnapering.

Verder heeft Nel van Doorn, lid van Heemkunde Boxtel, een aantal verhalen geschreven over Boxtelse gebouwen die niet meer bestaan. Op dinsdag 19 maart vanaf 19.30 uur en dinsdag 21 mei vanaf 14.00 uur worden deze voorgelezen. Aanmelden voor de wandelingen kan via www.huis73.nl, deelname is gratis. Wie de voorleesbijeenkomsten bij wil wonen, kan zich aanmelden via dezelfde website.

Ten slotte geeft de Gildenbondsharmonie zaterdag 23 maart vanaf 20.00 uur een concert dat met deze tentoonstelling te maken heeft. Het vindt plaats in de Tijberzaal van het Baanderherencollege.

Burgemeester Ronald van Meygaarden opent de tentoonstelling 1 maart.

BOXTEL: KIJK NÓU ‘NS!

Voorbeelden van karakteristieke gebouwen die er niet meer staan, zijn er genoeg. Neem het oude postkantoor aan de Stationsstraat of voormalige wijkkapel De Burcht. En het dorp blijft in ontwikkeling. Het voormalige Liduina-ziekenhuis wordt momenteel bijvoorbeeld gesloopt. Wie al wat kennis wil opdoen over het Boxtel van vroeger, hoeft Brabants Centrum maar open te slaan. In de serie Boxtel: kijk nóu ‘ns! komt iedere week een veranderde plek aan bod.