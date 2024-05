Groot Duijfhuis opent de deuren

1 uur geleden

Het Groot Duijfhuis bestaat al bijna vijfhonderd jaar. De historische boerderij, inclusief de karakteristieke duiventoren gebouwd in 1661, opent zondag 26 mei de deuren.

De openstelling van de hoeve uit 1556 valt binnen Samen op Stap in Cultureel Boxtel, een cultureel programma op initiatief van MuBo, het Boxtelse museum dat dit jaar zijn tweede lustrum viert.

Zondag 28 april is populierenwerkgroep Het Groene Woud te gast in het Groot Duijfhuis. Om 11.00 uur en 14.00 uur verzorgt die een lezing over haar werkzaamheden en het populierenlandschap in de Meierij. De toegang is gratis.

De oude boerderij aan de Hoevedreef 2 is zondag vanaf 10.00 uur geopend voor publiek. Ook op 30 juni is er nog een bezoekdag. Wandelaars kunnen ook hun hart ophalen: de hoeve is een fraai startpunt om het Liempdse buurtschap Kasteren te ontdekken.