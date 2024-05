Jeugd van de Sint-Petrusschool presenteerde eerder in deze krant de kunstwerken voor de expositie in MuBo.

Spoken word tijdens expositie MuBo viert Jong Talent

1 uur geleden

Tijdens de expositie MuBo viert Jong Talent die ook komend weekend is te zien, kunnen bezoekers kennismaken met dichter en spoken word-artiest Rick Terwindt. Op zondag 26 mei gaat hij van 14.00 tot 16.00 uur met jong en oud interactief aan de slag met poëzie. Bezoekers beschrijven alleen of in groepen van twee (jong en oud) wat zij bij een van de kunstwerken zien en ervaren.

Bijna dertig kunstwerken, gemaakt door leerlingen van dertien Boxtelse basisscholen onder begeleiding van professionele kunstenaars. Dat is de expositie MuBo viert jong talent die in de weekenden tot en met 30 juni is te zien in het museum aan de Baroniestraat. De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met CultuurBox in het kader van het tienjarig bestaan van MuBo.

CultuurBox verzorgt dit schooljaar de invulling van het Lokaal Kunstmenu 2023-2024. Dat gebeurt onder meer door de invulling van deze expositie die tot eind juni is te zien. Uiteindelijk zijn 28 kunstwerken gemaakt. Dat gebeurde met begeleiding van de volgende professionele kunstenaars: Nikky Bergmans (Sint-Theresiaschool), Cindy de Graaff (Sint-Petrusschool en Molenwijkschool), Janne Pisters (De Spelelier), Alex van der Heijden (Prinses Amaliaschool en De Hobbendonken), Marjolein Koot (De Vorsenpoel), Mariëlle Lapidaire (Willibrordusschool), Lonneke de Wit (Angelaschool), Irma Bulkens (Vada-college en HUB), Carola Mokveld, Karlien Hamilton en Wouter van Niel (De Beemden), Grote Broer Kunsteducatie (De Maremak), Marc de Laat (Vada-college), Eva de Man, Joep van Gassel en Liselotte de Groot (De Oversteek). De schooljeugd werkte met uiteenlopende kunstvormen: textielcollages, graffiti, mozaïek, schilderkunst, stopmotion, sculpturen, ruimtelijk werk, dichtkunst en poëzie.

De entreeprijs van MuBo bedraagt vijf euro voor (gratis met museumkaart) en voor kinderen van twaalf jaar en ouder twee euro. Jeugd tot twaalf jaar mag gratis binnen onder begeleiding van een volwassene. MuBo op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur open.