Liempdse kunstenaars laten hun werk zien tijdens het Liempds Kunstpad, zoals lichtschilder Tonny van Bree in 2022.

Kunstliefhebbers halen hun hart op in Liempde

1 uur geleden

Tijdens de negende editie van het Liempds Kunstpad op zaterdag 25 en zondag 26 mei, zetten diverse kunstenaars hun atelier open. Iedere locatie is herkenbaar aan ballonnen en een bord met nummer.

Kunstenaars verspreid over heel Liempde geven een inkijkje in hun werk. Ze beoefenen diverse kunstvormen zoals tekenen, schilderen, edelsmeden, lightpainting of maken sculpturen van steen, metaal, hout, vilt, mixed media en keramiek.

Bezoekers krijgen ter plekke uitleg van de makers over hun werk en kunnen dat desgewenst ook kopen. Het Liempds Kunstpad wordt zaterdag om 10.00 uur feestelijk geopend. In D’n Liempdsen Herd en bij alle te bezoeken kunstlocaties liggen routebeschrijvingen die beide dagen de weg wijzen langs het Kunstpad. Deze plattegrond is tevens te vinden onderaan dit artikel. De meeste deelnemers van het Liempds Kunstpad doen beide dagen mee van 11.00 tot 17.00 uur, sommigen alleen op zondag.



De locaties van het Liempds Kunstpad 2024. - eigen collectie.