Rondleiding toont Sint-Petrusbasiliek in volle glorie

19 minuten geleden

De fraaie Sint-Petrusbasiliek van binnen én buiten eens goed bekijken? De Heilig Hartparochie geeft rondleidingen in de laatgotische kruiskerk. De eerstvolgende is komende zaterdag 25 mei om 14.00 uur en start op het kerkpleintje.

De geschiedenis van de Sint-Petrusbasiliek in het centrum van Boxtel voert terug tot de 13e eeuw. Het grote aantal pelgrims dat Boxtel bezocht wegens het Bloedwonder was aanleiding tot de bouw van de huidige laatgotische kruiskerk. Het interieur is gedecoreerd met kleurige glas-in-loodramen en sierlijke beelden. Het monumentaal Smits-orgel uit 1842 is internationaal bekend. In 2012 kreeg de kerk de eretitel ‘basiliek’, een pauselijke status.

Tijdens de tour wordt verteld over het ontstaan van het gebouw en andere ruimtes. Maar ook het kerkhof, de reformatie, de gijzelkamer, het Bloedwonder en de Mariakapel komen aan bod. Naast 25 mei is er ook nog een rondgang op 29 juni. Die start ook om 14.00 uur op het kerkpleintje.

Er is plek voor twintig deelnemers, aanmelden kan via info@heilighartparochie.nl.