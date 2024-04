ArcheoHotSpot

27 minuten geleden

ArcheoHotSpot in het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg is zaterdag 6 april van 10.00 tot 12.30 geopend. Bezoekers maken kennis met activiteiten op het gebied van archeologie, zoals het determineren van vondsten, lijmen van scherven en uitleg over metaaldetectie. Het meenemen van eigen voorwerpen om te horen wat het is en hoe oud het is, kan ook.