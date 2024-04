Martje Wijers tijdens haar winnende optreden voor DichtSlamRap in café Le Temps Perdu in 2019. Een jaar later won ze ook de finale van het NK in Utrecht en vertegenwoordigde ze Nederland tijdens het WK in Parijs. Daar strandde ze in de halve finale. Tijdens de Museumnacht laat ze twee keer van zich horen.

Museumnacht brengt Boxtel samen

36 minuten geleden

In navolging van onder meer Amsterdam, Den Haag en Groningen, krijgt ook Boxtel een Museumnacht. Bezoekers kunnen naast rondleidingen ook culturele optredens verwachten. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 april in jongerencentrum B-Town en Museum Boxtel (MuBo).

Oké, helemaal sprake van een ‘nacht’ is er niet. De activiteiten starten namelijk om 19.00 uur en duren tot 00.30 uur. De nacht begint net als de laatste gasten vertrekken... Maar de insteek is hetzelfde als in de grote steden: kunst en cultuur samenbrengen. Aanleiding is het tienjarig bestaan van MuBo. De Museumnacht is onderdeel van het programma Samen op Stap in Cultureel Boxtel dat in totaal 54 activiteiten telt.

MuBo-voorzitter Willem van Vossen: ,,We willen ouderen en jongeren verbinden. Daarvoor hebben we inspiratie opgedaan bij verschillende musea in het land. Voor zover wij weten heeft er niet eerder een museumnacht plaatsgevonden in Boxtel.”

POETRY SLAM

Tijdens de Museumnacht zijn er diverse optredens. Er is muziek van de bands Wanted en The Limits, beide onderdeel van Angela’s Project. Ook het Boxtelse duo Two of Us treedt op. Daarnaast zingt het Dükerskoor verschillende liederen en is er poëzie van oud-Boxtelaar Martje Wijers. Zij schrijft gedichten en is poetry slammer. Ze brengt hierin haar werk op een podium voor een publiek. In Boxtel trad ze diverse keren op tijdens de DichtSlamRap in café Le Temps Perdu. Wijers won in 2020 het Nederlands kampioenschap nadat ze drie keer eerder telkens tweede werd. In datzelfde jaar haalde Wijers ook de halve finale van het WK Poetry Slam in Parijs.

,,Het is alweer even geleden dat ik heb opgetreden in Boxtel, maar ik heb er zin in”, vertelt de oud-Boxtelse. Bezoekers worden volgens haar verrast met haar gedichten. ,,Van poëzie wordt vaak gedacht dat het oud en stoffig is, maar poetry slam is echt heel anders. De voordracht is net zo belangrijk als de tekst. Er zit humor in, maar ook een boodschap. Ik probeer de bezoekers altijd iets mee te geven.”

MUZIEK EN GEDICHTEN

Wijers neemt 6 april ook haar vrienden van Kauwgom mee, een collectief van muzikanten en dichters. ,,Dat wordt bijzonder. We maken een mix van poëzie en muziek met nog drie muzikanten. Het zijn liedjes en gedichten, maar we smeden dat op een speciale manier aan elkaar. Verwacht iets heel anders dan je gewend bent”, vertelt Wijers mysterieus.

In haar woonplaats Utrecht, maar ook in Amsterdam, waar ze werkt, is de Museumnacht een jaarlijks terugkerend evenement. Dat dit nu voor het eerst in Boxtel wordt gehouden, juicht Wijers toe: ,,Het is een leuk initiatief en laagdrempelig. Heel eerlijk, ik ben nog nooit in MuBo geweest, maar zo’n evenement als de Museumnacht brengt het museum mogelijk meer in beeld bij mensen die anders niet zouden gaan.”

PIJLTJE GOOIEN

Bezoekers van de Museumnacht kunnen alle optredens bekijken in de zaal van B-Town. Oud-docent Nick van der Veer praat alle acts aan elkaar. Ondertussen is ook het naastgelegen museum geopend. Gidsen Ben Ophof en Harrie van de Berg gaan verkleed als historische Boxtelse figuren zoals Hendrik Verhees en geven korte rondleidingen over de plaatselijke geschiedenis. De lopende expositie Op Kroegentocht zou eigenlijk tot eind maart lopen, maar blijft speciaal voor de Museumnacht ook op 6 en 7 april te bezichtigen. ,,Zo is het mogelijk om nog een pijltje te gooien op het dartbord of een potje te biljarten”, aldus Van Vossen.

De toegang tot de Boxtelse Museumnacht is gratis. Jongerencentrum B-Town is te vinden aan de Baroniestraat 20.