Twee vrienden exposeren samen in protestantse kerk

31 minuten geleden

De kunstenaars Marten Groen en Ton Verstraten hebben al vele malen samen geëxposeerd in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat, al is dat al wel een poos geleden. Zaterdag 6 en zondag 7 april van 14.00 tot 17.00 uur stellen de vrienden weer werken tentoon in het godshuis. Groen toont vingerlabyrinten en zijn Keltisch kruis, Verstraten schilderijen.

De creaties van beeldhouwer Groen zijn kleine kopieën van echte labyrinten zoals die in verschillende kathedralen in Europa te vinden zijn. ,,Een labyrint is een heel oud symbool. Het is geen doolhof, er loopt slechts een pad doorheen. Dat maakt allerlei bochten en kronkels, net als een levenspad, en komt altijd bij het middelpunt uit. Het volgen ervan heeft een meditatief karakter.”

Het pad in een vingerlabyrint, de naam zegt het al, kan met een vingertop worden gevolgd. Het maken van zo’n sculptuur in hardsteen vereist geduld, nauwkeurigheid en opperste concentratie. ,,Ik werk met diverse beitels, stukje bij beetje krijgt zo’n creatie vorm.” Tijdens de expositie plaatst Groen een uitprobeerexemplaar in de kerk. ,,Ik ben altijd benieuwd wat het met mensen doet, als ze met hun vingers zo’n labyrint voelen.”

Het Keltisch kruis dat Groen maakte voor een Boxtels vredesproject, heeft een vaste plek in de glazen corridor tussen De Schakel en het kerkgebouw. Het is ook te bewonderen op 6 en 7 april.

BEVRIEND

Ton Verstraten exposeert 6 en 7 april eveneens in de protestantse kerk. Verstraten: ,,Marten en ik kennen elkaar al lang. Ik heb hem vroeger lessen gegeven aan de volksuniversiteit hier in Boxtel en bij mij thuis. We zijn bevriend geraakt. Ik vind het fijn om weer samen met hem aan een tentoonstelling deel te nemen.”

De kunstenaar laat zich in zijn veelal abstracte werk veelvuldig inspireren door muziek. ,,Ik heb bijvoorbeeld doeken gemaakt met stukjes partituur erin van allerlei Stabat Maters. Talloze componisten hebben de wenende moeder Maria onder het kruis in noten weergegeven. Ik vind vooral de wereldberoemde versie van Pergolesi geweldig.” Schilderijen van Verstratens hand, deels bestaand uit fragmenten van Verdi en Pergolesi, sieren The Ultimate Stabat Mater Website.

Verstraten: ,,De Franse componist Erik Satie beïnvloedt mij ook sterk. Vooral zijn werk Vexations boeit me enorm. Ik heb diverse werken gemaakt terwijl ik naar die korte, vrij minimalistische compositie luisterde. Ik schilder vaak tweehandig, als een dirigent, terwijl ik muziek luister.”

Een filmpje van een schilderende Verstraten terwijl hij zich laat inspireren door de klanken van Satie, is te vinden op YouTube. ,,Ik heb het ingestuurd naar de Britse kunstenares Kathy Hinde. Zij zette een internationaal project op over deze muziek.”

De kunstzinnige Boxtelaar maakt behalve schilderijen ook beelden in brons. Die zijn 6 en 7 april in de protestantse kerk echter niet te bewonderen. Daar exposeert hij circa twintig doeken. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het jubileumprogramma van Museum Boxtel: Samen op Stap in Cultureel Boxtel.