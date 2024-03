MuBo bestaat tien jaar en viert drie maanden feest

za 16 mrt, 11:00

MuBo bestaat tien jaar. Daarom heeft het bestuur van het museum aan de Baroniestraat gedurende drie maanden een cultureel programma opgetuigd met 54 activiteiten op twintig verschillende locaties. Dit onder de noemer Samen op Stap in Cultureel Boxtel. Vandaag, zaterdag 16 maart is om 14.30 uur de feestelijke aftrap.

Tijdens de opening van het voorjaar vol culturele activiteiten, wordt onder meer het jubileumlogo onthuld. Ook zijn er toespraken van MuBo-voorzitter Willem van Vossen, toespraken burgemeester Ronald van Meygaarden en reus Jas de Keistamper. Ook zijn er rollen weggelegd voor gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de Gildenbondsharmonie. Daarnaast krijgen de bezoekers een preview te zien van het kunstwerkproject MuBo viert Jong Talent in samenwerking met de basisscholen.

‘Samen op Stap in Cultureel Boxtel’ loopt tot en met 30 juni. Iedereen kan dan een reis te voet of per fiets maken langs diverse locaties waar een culturele of kunstzinnige activiteit plaatsvindt. MuBo wil zijn tweede lustrum vieren door inwoners te verbinden, samenwerking tussen culturele organisaties te bevorderen en meer jongeren te betrekken bij het museum.

,,Samen op Stap in Cultureel Boxtel is in deze vorm nog nooit eerder vertoond. Hiermee zetten we Boxtel op een vernieuwende en unieke manier op de kaart, zowel bij inwoners als toeristen. Voor iedereen is er wel iets om te bezoeken, te bekijken of aan mee te doen”, vertelt voorzitter Van Vossen.

De bezoeken zijn veelal gratis. Het evenement wordt gepromoot met een speciale PR-stunt. Naast deze bijlage, brengt Brabants Centrum de activiteiten ook gedurende de looptijd onder de aandacht, onder meer in de nieuwsapp waar alle activiteiten overzichtelijk worden gebundeld. De app is gratis te downloaden via Google Playstore en App Store.

Onder andere het Boxtelse college van B en W omarmt het evenement. Ook omdat het aansluit op de beleidsvisie ‘Bezoekerseconomie’ die gaat over recreatie en toerisme.