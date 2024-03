Trommen en vendelzwaaien

30 minuten geleden

De Boxtelse gilde Sint-Barbara en Sint-Joris geeft op 7 april, 25 mei en 16 juni workshops vendelzwaaien en trommen in MuBo. Dit in het kader van het tienjarig bestaan van het Boxtelse museum aan de Baroniestraat, dat geopend is van 14.00 en 17.00 uur. Aanmelden kan via gildeboxtel@ziggo.nl.