Spar in Esch sluit: verdriet, maar ook begrip

Klanten zijn verdrietig, maar ook begripvol. Supermarkteigenaar Waldo Kuijpers verkeert in rouwstemming. Zijn Spar in Esch sluit per 1 juli de deuren. Platform Esch’ Perspectief (PEP) kijkt naar mogelijkheden om een coöperatieve winkel op te zetten, maar of dat lukt, is hoogst onzeker.