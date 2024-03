Bruisend Centrum trapt af met Modezondag

48 minuten geleden

Na een ‘winterstop’ keert Bruisend Centrum terug met een vol programma waarop vooralsnog zo’n dertig evenementen prijken. Komende zondag 24 maart zijn de schijnwerpers gericht op mode en stijl. Bij restaurant De Rechter en Lunch bij Trots wordt vanaf 10.30 uur de jaarlijks terugkerende modeshow gehouden.

Onder aanvoering van modezaak Diaan aan de Markt tonen kledingzaken hun voorjaarscollectie. Een bezoek aan een van de modeshows wordt gecombineerd met een driegangen-high tea. Het hele pakket kost 32,50 euro per persoon. Aanmelden kan bij ondernemer Diana van de Wiel via diaan@diaanmode.nl.

DYNAMIEK EN OPWINDING

De stijlvolle aftrap is een voorbode voor een jaar vol dynamiek en opwinding voor alle inwoners van de gemeente. In het weekend van 13 en 14 april zijn respectievelijk de Bierbanjerij en de Boxtelse Wijnspijstour en Proeftuin. En 26 tot en met 28 april worden de Oranjefeesten gehouden. Mei zit volgepland met evenementen als Moederdag in de Croon, Boxtel On Stage, het Muziekstraatje en de Bloedprocessie. Ook de maanden daarna is er van alles te beleven in hartje Boxtel. Het programma loopt tot en met de laatste weken van het jaar waarin Boxtel in kerstsferen wordt gehuld.

Om ruimte te bieden aan de activiteiten, wordt de Markt in de weekenden afgesloten voor wegverkeer. Dat zal gebeuren vanaf de periode dat de Oranjefeesten worden gehouden.

OVERZICHT

Vorige week stond op de laatste pagina van Brabants Centrum al een overzicht van alle activiteiten. De organisatie van Bruisend Centrum, stichting Centrummanagement Boxtel, benadrukt dat het programma kan worden uitgebreid met nieuwe initiatieven. Hoewel een aantal evenementen wordt gecoördineerd vanuit Bruisend Centrum, worden veel initiatieven ook door andere partijen en ondernemers opgepakt. Iedere activiteit kent daardoor zijn eigen contactpersoon, tevens de drijvende kracht achter het evenement.

Om alles soepel te laten verlopen, werkt het Centrummanagement dit jaar nauw samen met Boxtel Vooruit en de gemeente Boxtel. Een speciale coördinatiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van deze partijen, is ingesteld om het programma te bewaken, faciliteren en te coördineren. Jordy van den Boer vertegenwoordigt daarin het Centrummanagement.

TROTS

Voorzitter Luc Broos is trots op het programma dat tot dusver is opgesteld. ,,We kijken ernaar uit om samen met iedereen een levendig centrum te creëren voor de hele Boxtelse gemeenschap en bezoekers.” Voor vragen kan contact opgenomen worden met Broos (06-53 99 10 06) of Van den Boer (06-57 05 30 70).