Het Goed verkocht miljoen kilo aan gebruikte spullen in 2023

ma 18 mrt, 13:40

Jaarlijks maakt kringlooporganisatie Het Goed haar impactrapport openbaar, ook per vestiging. Die in Boxtel zorgde ervoor dat 946 ton aan gebruikte spullen een nieuwe eigenaar kregen. Wethouder Désiré van Laarhoven (circulaire economie) hielp vorige week een dagdeel mee.

Het Goed heeft in totaal dertig verschillende locaties. In 2023 kregen bijna tien miljoen producten een nieuw leven, omgerekend goed voor 34.229 ton minder CO2-uitstoot.

Door de verkoop van gebruikte spullen, noteerde Het Goed in Boxtel een CO2-winst van ruim duizend ton. Daar werd tijdens de Week van de Circulaire Economie uitgebreid bij stilgestaan. Wethouder Van Laarhoven stak vorige week woensdag de handen uit de mouwen bij de kringloopzaak in Boxtel. ‘Leerzaam en inspirerend, noemde zij haar werkbezoek. Die werd afgesloten met de uitreiking van de impactcijfer van Het Goed.

30 PROCENT

In november nam de kringloopketen de titel ‘Sustainable Retailer of The Year 2023-2024’ van de ABN Amro-bank in ontvangst. De organisatie kreeg vorig jaar ook een PSO 30+ certificering waarmee Het Goed laat zien dat het mensen met een kwetsbare arbeidspositie op goede wijze aan het werk worden geholpen. Minstens 30 procent van de werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.