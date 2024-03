Gevaarlijke stoffen via buizen verkleint risico’s spoortransport

Als het overheidsplan Delta Rhine Corridor wordt uitgevoerd, zal een van de zes ondergrondse buisleidingen in Boxtels gebied wellicht gebruikt worden voor ammoniak. Een goed alternatief voor vervoer van de gevaarlijke stof over het spoor, vinden B en W. Het college weet echter nog niet of een aftakking van het transportproject nog invloed heeft op woningbouwplannen.