Liempde kruist vingers om nieuwe supermarkt

Een anonieme briefschrijver pleitte er vorige zomer voor dat Liempdse consumenten al hun boodschappen bij de Coop moesten blijven doen. Het onderwerp leeft enorm in het dorp: de Plus, die de Coop-vestigingen in 2021 overnam, zegde eerder dit jaar de huur op per 1 april aanstaande.

Foto: Gerard Schalkx.