Moeite met online belastingaangifte? De bieb helpt

35 minuten geleden

Huis73 houdt in maart en april diverse gratis activiteiten om mensen te helpen met het digitaal invullen van hun belastingaangifte en DigiD. Lid zijn van de bibliothekenorganisatie is niet nodig.

Op zaterdag 2 maart is er een online bijeenkomst over het correct invullen van de aangifte. Aanmelden kan via de agenda op de website www.huis73.nl. Daarnaast is er woensdag 6 maart van 13.00 tot 15.00 uur een workshop DigiD in de bibliotheek aan de Burgakker. Overige fysieke activiteiten over belasting en DigiD vinden buiten Boxtel plaats. Een overzicht staat op www.huis73.nl/belastingaangifte.