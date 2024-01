Centrummanagement trekt prijswinnaars decemberactie

Centrummanagement Boxtel hield vanaf medio november tot de jaarwisseling een publieksactie vanwege de feestmaand december. Bij een aankoop van minimaal 25 euro kregen klanten van nagenoeg alle winkel- en horecabedrijven in hartje Boxtel een kaartje waarmee een tegoedbon van 25 euro was te winnen. Die is te besteden bij de deelnemende bedrijven.