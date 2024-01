Bijnen wil eigen crematorium op grens Boxtel-Vught

Bijnen Uitvaartzorg houdt donderdag 18 januari in haar vestiging aan Baroniestraat 53 in Boxtel tussen 14.00 en 16.00 uur een doorlopende presentatie over de plannen voor een nieuwe afscheidspark en crematorium Eikenven.

Het crematorium wil Bijnen realiseren aan de Boxtelseweg in Vught, vrijwel op de grens met Boxtel. Tijdens de bijeenkomst worden bezoekers geïnformeerd over de locatie, het gebouw en de openbare ruimte. Daarnaast komen ook aspecten op het gebied van elektrisch cremeren, duurzaamheid, milieu, stikstof en verkeer met betrekking tot het plan komen aan bod.

VRAGEN STELLEN

De presentaties worden verzorgd door Rien en Olaf Bijnen, architect Sieds de Jong en leden van het projectteam. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en de initiatiefnemers stellen meningen en inzichten op prijs.

Belangstellenden kunnen hun komst melden via telefoonnummer (0411) 68 47 69 of via e-mail: eikenven@bijnen.nu. Inschrijven kan ook via www.bijnen.nu/eikenven.