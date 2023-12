Kerstmarkt nú al een schot in de roos

Explorers van Scouting Boxtel zetten in blokhut Wicki-up aan de Molenwijkseweg de katapult in elkaar die komende zondag wordt ingezet als activiteit op de kerstmarkt.

Het is pas morgen, zondag 17 december te doen, de kerstmarkt in hartje Boxtel. Maar door een ludieke actie van de scouting is het evenement nú al een schot in de roos. De jongeren maken namelijk een grote katapult waarmee ludieke spellen worden gehouden in de Stationsstraat.