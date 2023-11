Sfeervolle kerstmarkt mét kleine schaatsbaan in hartje Boxtel

vr 24 nov., 10:08

Vier ondernemers in het Boxtelse centrum slaan de handen ineen voor een veelbelovende kerstmarkt op koopzondag 17 december. Tientallen kramen, verschillende muziekpodia, versierde etalages én een schaatsbaantje voor de jeugd op de Markt.

De ondernemers van horecazaken ‘t Hart van Boxtel en Wine & More maar ook kledingwinkels La Gare en Blau pakken de handschoen op. ,,Alle winkeliers die we belden, reageerden enthousiast”, jubelt het viertal. ,,De zaken zijn ook open die dag.”

Zo’n 35 kramen staan er verspreid in hartje Boxtel met (kerst)spulletjes, eten en drinken. Er is livemuziek van onder andere de Boxtelse singer/songwriter Patrick Hendriks maar ook diverse bandjes van Angela’s Project. Dans, kinderactiviteiten, een kleurplatenwedstrijd, sfeervol versierde etalages en natuurlijk de kerstman: het belooft een heerlijk decemberfeest te worden.

Na corona en een bescheiden kerstfair vorig jaar vonden de vier ondernemers het wel weer tijd worden voor een daverend decemberfestijn in het centrum van Boxtel. ,,We hebben alle winkeliers erbij betrokken. Met z’n allen laten we zien dat we in het centrum een mooi evenement neer kunnen zetten”, zegt Martijn Janssen van La Gare enthousiast. Wendy Appeldoorn (Wine & More) en Iris Koesen (’t Hart van Boxtel) knikken instemmend.

Coördinator Jordy van den Boer van Bruisend Centrum Boxtel is trots op het initiatief en helpt mee: ,,Het is een eigen idee van de ondernemers en het wordt ook met veel energie en groots aangepakt. Zo komen er ook drie muziekpodia: eentje op de Markt, een kleinere in de Croonpassage en het verhoogde plateau tegenover de Bruna in de Rechterstraat wordt gebruikt voor optredens.”

NAUW CONTACT

Het plan wordt omarmd door de gemeente Boxtel, laat een ambtelijk vertegenwoordiger weten. Er is nauw contact tussen de vier ondernemers en de gemeente om het evenement in goede banen te leiden. Kerstmarkt Boxtel op 17 december vindt plaats op de Markt, in de Rechterstraat en een stukje Stationsstraat en duurt van 12.00 tot 17.00 uur. De komende weken maken de initiatiefnemers via Brabants Centrum meer ludieke activiteiten bekend.