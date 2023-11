Brabants Centrum start met digital-only abonnementen

Brabants Centrum start vanaf vandaag met goedkopere, digital-only abonnementen. De verschillende abonnementsvormen zijn te vinden op www.brabantscentrum.nl/abonnement. Speciaal vanwege de nieuwsapp die dit jaar is gelanceerd, is er ook een kennismakingsactie.

Directeur Henk van der Zee benadrukt dat alle lezers die nu alleen de papieren krant ontvangen, alle digitale diensten erbij krijgen. ,,Dat is al zo sinds dat we begonnen zijn met online premiumartikelen. Veel van onze lezers vinden het fijn om op donderdag de papieren krant open te slaan. Maar als zij ook online willen inloggen om een keer iets te lezen, hoeven ze ons maar een mailtje te sturen met hun naam en adres. En we regelen het.” Mailen kan via bc@brabantscentrum.nl.