Week lang aandacht voor ondernemers

wo 8 nov., 11:50

Geen dag maar een gehele Week van de Ondernemer. De gemeente Boxtel zet van 14 tot en met 17 november samen met Sint-Michielsgestel het bedrijfsleven.

,,We zijn trots op onze ondernemers”, benadrukt Boxtelse wethouder economie Mariëlle van Alphen. Om deze uitspraak wat extra kracht bij te zetten, worden er in een week tijd verschillende activiteiten in Boxtel en Sint-Michielsgestel gehouden voor de ondernemers uit die gemeenten.

Dinsdag 14 november tussen 15.00 en 18.00 uur is de eerste activiteit in boerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel 9a. De middag staat in het teken van werknemers met geldzorgen en hoe daarmee om te gaan als ondernemer. De lezing wordt gehouden door geldcoach Eef van Opdorp, bekend van het tv-programma Uitstel van Executie en Jorg Kortenhof, al ruim twintig jaar actief als onder andere financieel planner.

LAAGHANGEND FRUIT

Ondernemers die laaghangend fruit willen plukken om energie te besparen, zijn woensdag 15 november welkom bij Freenergics aan de Industrieweg 7. Naast handige tips waarbij de bedrijfsvoering kan doorgaan, worden ook diverse subsidies en financieringsmiddelen voor ondernemingen toegelicht. Deze bijeenkomst is van 15.15 tot 18.00 uur.

Het bekende Ondernemersontbijt is vrijdag 17 november van 07.30 tot 10.30 uur, ook bij ‘t Dommeltje. Gastspreker Richard van Hooijdonk legt de verbinding tussen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen met de bedrijfscultuur. Weliswaar volgen de veranderingen elkaar razendsnel op, hoe krijg je de rest van het personeel mee? Van Alphen en de Gestelse wethouder Bert van Druenen zijn deze ochtend ook aanwezig.

CYBERCRIMINALITEIT

Ook in Sint-Michielsgestel is er nog een bijeenkomst: donderdag 16 november tussen 15.30 en 18.30 uur bij Den Durpsherd, Kerkwijk 61 in Berlicum. Gastsprekers Xander Koppelmans en ethisch hacker Peter Lahousse verhalen daar over cybercriminaliteit en digitale veiligheid.

Aanmelden kan via www.boxtel.nl/aanmelden-week-van-de-ondernemer.