Rabofonds voor verenigingen en stichtingen

ma 6 nov., 12:09

Verenigingen en stichtingen met een plan dat bijdraagt aan een betere, groenere buurt of regio, kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds.

Al jaren kunnen verenigingen en stichtingen die bij de Rabo bankieren een financiële bijdrage krijgen voor lokale projecten. Directeur Tatjana Schreuder van Rabobank Meierij & Maashorst: ,,Met het fonds dragen we bij aan maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is.”

Initiatieven die aanspraak maken op ondersteuning, zijn gericht op verduurzaming, het creëren van meer sociale samenhang of het helpen van kwetsbare mensen. Op de website www.rabo.nl/ob/voorbeeld staan diverse voorbeelden van eerdere acties.

Meer informatie en voorwaarden staan op www.rabo.nl/ob/mmfonds. Plannen die voor vrijdag 1 december worden ingediend, worden dit jaar nog beoordeeld.