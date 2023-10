Kromme Voor krijgt kromme kast

54 minuten geleden

Het speciaalbier Kromme Voor dat blaaskapel De Kromploegers laat brouwen, heeft een bijzondere display gekregen bij supermarkt Coop in Liempde. Het kastje waar de flessen in staan is alles behalve recht.

Frank van Bommel (links op de foto) en Maarten Termeer (midden) brachten het dinsdag naar de winkel aan de Nieuwstraat. ,,We kregen de vraag van Coop-manager Peter Gielen (rechts op de foto - red.) of we geen mooie kast hadden voor ons bier. Driek Termeer, de vader van Maarten, had nog wel wat kromme planken liggen en ging er mee aan de slag. Het resultaat is volgens ons erg geslaagd.” Kromme Voor werd in 2019 geïntroduceerd door De Kromploegers tijdens haar jaarlijkse feestweekend in september. Het bier werd al verkocht in de dorpssuper, maar stond tot dinsdag tussen de andere bierflessen in de schappen van de supermarkt. Foto: Gerard Schalkx.