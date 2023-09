De lancering van de nieuwe e-trailer en e-truck bij Distrifresh in Boxtel.

Ook Vion-dochter DistriFresh neemt E-truck in gebruik

1 uur geleden

Logistiek en koelbedrijf DistriFresh heeft zijn eerste elektrische truck in gebruik genomen. Deze gaat zes dagen per week rijden, dit in combinatie met een stroom aangedreven koeltrailer.

Moederbedrijf Vion bracht hier deze week een persbericht over naar buiten. Eerder nam de vleesverwerker op Ladonk elektrisch aangedreven trekkers in gebruik. Daarmee kan de organisatie de trailers op haar eigen terrein verplaatsen. Een en ander maakt deel uit van Vions ambitie om zijn wagenpark te verduurzamen.