Het Kleine Bos bestaat vijf jaar en houdt open huis

1 uur geleden

Kleinschalig, persoonlijk, een rustgevend, groene omgeving. Op deze basis begonnen Heike en Willem-Jan van Alphen vijf jaar geleden met zorgboerderij Het Kleine Bos in buurtschap Luissel. Vanwege dit lustrum houdt het stel zaterdag 30 september open huis.

Het koppel opende op 1 oktober 2018 zijn deuren voor zowel ouderen met een lichamelijke beperking als mensen met geheugenproblematiek. Die krijgen op Luissel 18 een passende dagbesteding. Er komen maximaal tien cliënten per dag naar Het Kleine Bos. Dit om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en genoeg tijd te hebben voor persoonlijke aandacht. Het paar runt ook een melkveebedrijf waar van alles te beleven is. Wie een kijkje wil komen nemen bij Het Kleine Bos, is zaterdag 30 september welkom tussen 11.00 en 15.00 Meer informatie via Heike: 06-27 47 56 56 of info@zorgboerderijhetkleinebos.nl.