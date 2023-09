Paul Ketelaars neemt True Health Club over

Paul Ketelaars met zijn dochter 9-jarige dochter Britt Ketelaars die maar wat trots is op haar vader. ,,Het is altijd papa's droom geweest om weer een eigen sportschool te hebben."

Fitness-instructeur, bokstrainer, dansleraar en lange tijd sportschoolhouder van het vroegere HiPa: sportieve duizendpoot Paul Ketelaars is al bijna twintig jaar actief in Boxtel. De Tilburger stort zich nu op een nieuw avontuur: hij heeft vorige week True Health Club overgenomen. De naamswijziging naar Health Club Boxtel is klein, de focus wordt wel verlegd.