Voedselbank Boxtel geheel over naar winkel-concept

Vrijwilligers van de Voedselbank vullen de schappen en koelingen in het vernieuwde sorteercentrum aan de Achterberghstraat in Boxtel.

Cliënten van de Voedselbank in Boxtel kunnen sinds twee weken zelf uit de schappen pakken wat ze willen hebben. De organisatie die mensen in armoede helpt heeft haar uitdeelpunt aan de Achterberghstraat helemaal omgebouwd tot een soort supermarktje. Voor vrijwilligers was het even omschakelen naar een andere aanpak.